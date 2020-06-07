تيسلا تشتري عقارات في بريطانيا لبناء منشأة ما

تعمل تيسلا على إنشاء مصنعها الأوروبي الأول في برلين. ومع ذلك يبدو أن الشركة مهتمة بإنشاء مصنع في بريطانيا.

يكشف تقرير بريطاني أن الشركة الأمريكية “تعمل مع الحكومة لجعل المملكة المتحدة مكان أفضل لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية ذات المستوى العالمي. وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحديد مواقع الاستثمار الجديد في أبحاث السيارات الكهربائية وتطويرها وتصنيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

مع ذلك لا يمكن توقع ما تعمل عليه تيسلا، نستبعد أن تقوم تيسلا ببناء مصنع جديد قريباً خاصة أن أعمال مصنع Gigafactory برلين لم تنتهي بعد. من المرجح أن تكون المنشأة الجديدة مركزاً للأبحاث وتطوير التقنيات كما تقول الصحيفة.