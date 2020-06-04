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لكزس تنشر أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS

منشور 04 حزيران / يونيو 2020 - 10:15
لكزس تنشر أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS
لكزس IS لم تظهر مسبقًا في أي صور تجسسية، لذا فهذه تعتبر أول نظرة على السيارة والتي أظهرت بأنها ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة
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نشرت لكزس أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS موديل 2021 والتي ستكشف عنها في 9 يونيو القادم.

نشرت لكزس أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS موديل 2021 والتي ستكشف عنها في 9 يونيو القادم.

لكزس IS لم تظهر مسبقًا في أي صور تجسسية، لذا فهذه تعتبر أول نظرة على السيارة والتي أظهرت بأنها ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة، كما أنها ستبدو أكثر رياضية مع توقعات أيضًا بحصولها على مقصورة داخلية فخمة و مزودة بالعديد من التقنيات العصرية.

أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فقد ذكرت تقارير استخدام لكزس IS محرك V8 في فئة IS 500، ولكن لا ندري ما إذا كان محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي أم محرك ثنائي التيربو.

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Via SyndiGate.info


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