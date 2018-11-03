تيسلا تعلن عن ميزة Summon لاستدعاء السيارة

أعلن الرئيس التنفيذي لتيسلا إيلون موسك من خلال تغريداته على تويتر عن عمل الشركة على ميزة Summon المحدثة القادمة في تحديث السيارة خلال أسابيع.

ستعمل ميزة Summon المطورة التي تعني “الاستدعاء” على إرسال أمر للسيارة من خلال تطبيق تيسلا للهواتف الذكية، وتستجيب السيارة بالقيادة إلى مكان وجود الهاتف والبحث عن أقرب موقف وركن نفسها فيها إلى حين قدوم صاحبها للذهاب في رحلة جديدة.

حالياً بإمكان ملاك سيارات تيسلا استعمال ميزة الإستدعاء لتحريك السيارة بضع إنشات لركن السيارة، أما في حال كانت السيارة مزودة بعتاد نظام Autopilot بنسخته الثانية على الأقل فسوف يحصل الملاك بعد التحديث على ميزة الإستدعاء المطورة، ولن يكون ذلك قبل 6 أسابيع.

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