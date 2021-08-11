تيك توك يتصدر العالم ويصبح الأكثر تحميلاً خلال 2020

تقدم "تيك توك" على فيسبوك وخدماتها وأصبح الأكثر تحميلا في العالم سنة 2020، في دليل على أن الوباء رفع من انتشار تطبيق التسجيلات القصيرة هذا ليتخطى نطاق جمهوره الأصلي من الشباب.

وبحسب شركة "آب آني" المتخصصة، تصدّر التطبيق المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس"، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا العام الماضي. وتلاه كلّ من "فسيبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" و"ميسنجر"، وهي خدمات تابعة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وحلّت بعدها "سنابتشات" و"تلجرام".

وقد واجه "تيك توك" فترة عصيبة في أواخر العام 2019، عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حظره في الولايات المتحدة بحجّة أنه أداة تُستخدم للتجسّس على الأمريكيين لصالح الصين.

لكن ذلكّ لم يؤثّر على رواجه، فهو قد ازداد انتشارا في ظلّ القيود الصحية وتدابير العزل، وفقا لـ"الفرنسية".

وفي يونيو، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.

ويضمّ تطبيق التسجيلات القصيرة هذا، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن "فيسبوك" لا تزال تسجّل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3.5 مليارات مستخدم يلجأون إلى واحدة من خدماتها على الأقلّ في الشهر.

غير أن "إنستجرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي اعتمدت بدورها هذا النسق للأشرطة القصيرة المعزّز بمؤثّرات خاصة سهلة الاستخدام الذي ساهم في رواج "تيك توك".