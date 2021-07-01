تيك توك يحذف أكثر من 7 ملايين حساب بسبب شكوك بأنهم "تحت السن المسموح به"

قالت منصة TikTok لمشاركة الفيديو إنها قامت بإلغاء أكثر من 7 ملايين حساب وذلك بسبب قواعد تتعلق بالسن.

ويشكل هذا الرقم أقل 1% من المستخدمين العالميين للتطبيق، مما يعتبر خطوة جريئة للشركة الصينية المسؤولة عنه.

ويذكر أنه يُسمح للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر باستخدام منصة TikTok.



تقرير TikTok



هذا وأفصح التطبيق عن هذه الأرقام في تقرير له عن مدى تطبيقه لقواعد المجتمع، والذي يعتبر الأول من نوعه.

وجاء بالتقرير أن Tiktok قام بإزالة تمت إزالة حوالي 62 مليون مقطع فيديو لانتهاك قواعد التطبيق، أي أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، حيث تمت إزالة 82% منها قبل عرضها، و 91% قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم، و 93% خلال 24 ساعة من نشرها.

هذا وتم رفض حوالي 2 مليون إعلان لانتهاكها السياسات والإرشادات الإعلانية، تمت إزالة نحو 11 مليون حساب في المجموع لانتهاك الإرشادات وشروط الخدمة.



تدابير جديدة لحماية المراهقين

هذا وأكدت TikTok أنها أدخلت عدة تدابير لحماية المراهقين على المنصة، بما في ذلك الحد من الميزات مثل الرسائل الخاصة والبث المباشر للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر.

كما سيتم أيضًا تحويل حسابات أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على الوضع الخاص تلقائيا، وهي ميزة تم تقديمها في يناير من هذا العام.