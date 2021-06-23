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شركتا تيسلا و تيك توك بين أسرع الشركات نمواً في 2020

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 08:21
شركتا تيسلا و تيك توك بين أسرع الشركات نمواً في 2020
وحافظت شركتا "أمازون" و"آبل" العملاقتان اللتان تزيد قيمتهما عن نصف مليار دولار، على مركزيهما في مقدّم الترتيب الذي هيمنت عليه العلامات التجارية الأميركية (56 من أفضل 100).
أبرز العناوين
ولاحظ خبراء "كانتار" أن هذه العلامات التجارية "تمكنت من التصرف إزاء أزمة كوفيد ومن الافادة من التطلعات الجديدة التي ولدتها"، بحسب "الفرنسية".
تٌعتبر شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وتطبيق "تيك توك" الصيني من بين أسرع الشركات نمواً خلال العام الفائت، وفقاً لتصنيف "كانتار" الذي نشر الاثنين عن أقوى العلامات التجارية.

كذلك ضمت نسخة 2021 من تصنيف "براندز توب 100" للمرة الأولى كلاً من برنامج "زوم"، أحد رموز تعميم العمل مِن بُعد وإجراءات الحجر، ومنصة "سبوتيفاي" الصوتية، وشركتي "نفيديا" و"إيه إم دي" لصناعة الرقائق. ويستند التصنيف على الأداء المالي ورأي المستهلكين.

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ولاحظ خبراء "كانتار" أن هذه العلامات التجارية "تمكنت من التصرف إزاء أزمة كوفيد ومن الافادة من التطلعات الجديدة التي ولدتها"، بحسب "الفرنسية".

ونقل البيان عن ماري أغات نيكولي من "كانتار" قولها "كان عام 2020-2021 قياسياً لنمو العلامات التجارية، على الرغم من أنه كان صعباً لعدد منها. وأظهرت دراستنا أن العلامات التجارية القوية تحقق عوائد فائقة للمساهمين. وهي أكثر مرونة وتتعافى بشكل أسرع".

وحافظت شركتا "أمازون" و"آبل" العملاقتان اللتان تزيد قيمتهما عن نصف مليار دولار، على مركزيهما في مقدّم الترتيب الذي هيمنت عليه العلامات التجارية الأميركية (56 من أفضل 100).

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وحلت "علي بابا" سابعة في الترتيب معززة مكانتها في المركز الثاني بين شركات التوزيع بعد "أمازون".

وسجلت "تيسلا" النمو الأقوى، إذ حققت 42,6 مليار دولار، بزيادة 275% مقارنة بعام 2020، وهي تالياً إحدى العلامات التجارية الخمس التي ضاعفت قيمتها، إلى جانب "تيك توك" وثلاث شركات صينية أخرى.

ولاحظ خبراء "كانتار" أيضاً النمو القوي للشركات التي توفر حلولاً قائمة على الاشتراك، مثل "سبوتيفاي" و"إكس بوكس" و"ديزني" و"نتفليكس".

كلمات دالة:شركة تيسلاسيارة

Via SyndiGate.info


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