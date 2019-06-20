ثغرة برمجية خطيرة تهدد متصفح "فايرفوكس"

أعلنت شركة "موزيلا" عن اكشاف ثغرة برمجية خطيرة في نسخ متصفح Firefox المخصصة للحواسب.

وأشارت الشركة إلى أن مطوري Firefox على علم بالثغرة البرمجية من نوع 0day، والتي اكتشفها صاموئيل غروس، الخبير في أمن المعلومات التابع لفريق Project Zero في جوجل.

ولتفادي آثار هذه الثغرة وحماية حواسب المستخدمين من التجسس، قامت "موزيلا" بإصدار نسختي Firefox 67.0.3 و Firefox ESR 60.7..

وأوضحت أن هذه الثغرة تؤثر على الحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" و"ماك" و "لينوكس" التي تستخدم متصفحات Firefox، لكنها لا تؤثر على الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة "أندرويد" و iOS ، لذا من الضروري على مستخدمي الحواسب استخدام النسخ الأخيرة المعدلة من هذا المتصفح ، بحسب ما نشرتة روسيا اليوم .

ومن جانبها أصدرت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية CISA تعليمات تحث مستخدمي الحواسب على الالتزام بتعليمات "موزيلا" التي تتعلق بهذه المشكلة ومراجعة النصائح التي قدمتها لهم.

ومنذ مدة دعت شركة "مايكروسوفت" أيضا مستخدمي الحواسب حول العالم لتحديث أنظمة "ويندوز"، خوفا من وقوع هجمات إلكترونية مماثلة لهجمات WannaCry الشهيرة، والتي أدت لاختراق مئات آلاف الحواسب عبر العالم.