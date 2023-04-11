ثغرة في تويتر تتسبب بعرض تغريدات دائرة Circle أمام الغرباء

اشتكى عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود ثغرة في التطبيق مؤخرًا تسببت بعرض رسائل خاصة امام عدد من الغرباء لم يكن من المفترض أن تظهر لهم هذه التغريدات.

ثغرة في تويتر تتسبب بعرض التغريدات في ميزة دائرةCircle للغرباء

لاحظ عدد من مستخدمي موقع تويتر والذين يتعاملون مع ميزة دائرةCircle وجود ثغرة أدت إلى عرض رسائلهم لأشخاص خارج الدائرة الخاصة، وهو أمر غير اعتيادي.

وتعمل خاصية دائرةCircle على غرار ميزة Close Friends الموجودة في موقع إنستغرام، حيث يختار المتسخدم أشخاص محددين لرؤية الرسائل في هذه الدائرة.

وقد يعرض المستخدم رسائل خاصة جدًا مثل صور، او شكاوي تتعلق بالعمل أو الأصدقاء، لا يرغب مشاركتها مع جميع من في قائمة المتابعين.

وأبلغ المستخدمون أن رسائلهم الخاصة جدًا ظهرت في الساعات الماضية أمام الغرباء مما وضعهم في مواقف محرجة.

والجدير بالذكر أن ميزة دائرةCircle واجهت خلال الفترة الماضية العديد من المشاكل والثغرات من بينها، عدم ظهور الشعار الأخضر الذي يشير أن هذه الدائرة لجمهور محدد.

وبالرغم أن هذه الثغرة أزعجت العديد من المستخدمين لكن عرض التغريدات والرسائل الخاصة أمام الغرباء كانت أشد ازعاجًا لهم.

وكشفت بعض المواقع المعنية بالأخبار التقنية أنه وبسبب الاستغناء عن عدد من الموظفين في تويتر وخاصة المهندسين، تسبب هذا الأمر بالعديد من المشاكل من بينها ظهور تغريدات لأشخاص تم حظرهم سابقًا.