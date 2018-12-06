تعرف على ثمان وظائف مناسبة لطلاب الجامعات

لا يعد الراتب الحافز الوحيد لطلاب الجامعات

هل أنت طالب في الجامعة لديك الكثير من النفقات وتتمنى لو كنت تمتلك مصدر دخل اضافي؟ قد يكون لديك القليل من الخبرة أو قد لا تمتلك خبرة على الاطلاق. في كلتا الحالتين، يعد شغل وظيفة بدوام جزئي خياراً مناسباً لطلاب الجامعات الذين يودون كسب المال وتخصيص وقتاً كافياً لدراستهم.

لا يعد الراتب الحافز الوحيد لطلاب الجامعات، اذ يتعين على كافة الطلاب السعي لذكر فرصة تدريب واحدة على الأقل على سيرتهم الذاتية قبل تخرجهم من الجامعة، فكسب القليل من الخبرة هو أمر في غاية الأهمية. فغالباً ما يفضل أصحاب العمل توظيف الطلاب الذين تمكّنوا من التوفيق بين دراستهم وعملهم.

وإن كنت طالباً تبحث عن وظيفة بدوام جزئي، يوجد أمامك العديد من الوظائف التي يمكنك الاختيار من بينها. يقدم خبراء بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي 8 وظائف مناسبة لطلاب الجامعات:

1. مندوب مبيعات



إن كنت تمتلك طاقة كبيرة وتحب التحدث الى الأشخاص وتود العمل في مجال التسويق والمبيعات، فهذه الوظيفة مناسبة لك. يتيح لك العمل كمندوب مبيعات فرصة رائعة لكسب خبرة، وادارة المنتجات والتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات. حيث ستتمكّن خلال فترة قصيرة من تعزيز مهاراتك العامة وكسب مبلغاً جيداً من المال. اطلع على هذه الوظيفة الشاغرة على بيت.كوم.

2. مصوّر

قد تتمكن من إيجاد وظيفة بدوام جزئي إن كان لديك الموهبة والشغف تجاه التصوير. تواصل مع وكالات ادارة الفعاليات المحلية في منطقتك، أو متاجر التصوير والطباعة أو مكاتب ونوادي الجامعة. كما يمكن أيضاً العمل بشكل حر في مجال التصوير، فلا تستبعد هذا المجال لكسب الأموال في المستقبل.

3. مساعد معلّم

هل أنت طالب متميز في مادة معينة لدرجة تساعد فيها جارك في دراستها؟ أو هل تدرس حالياً مادة ممتعة وتود مساعدة الأستاذ في تدريسها. في الواقع، يعد العمل كمساعد أستاذ أو معلّم أو أستاذ خصوصي وسيلة رائعة لكسب الخبرة وأنت لا تزال على مقاعد الدراسة. يمكنك بسهولة تدريس الأمور التي تتعلمها في الجامعة وكسب مبلغاً بسيطاً من المال.

4. مساعد بائع

قد يكون العمل في مجال البيع بالتجزئة سهلاً بعض الشيء، فهو لا يتطلب الكثير من الخبرة والمهارات. يمكنك العمل في محل بيع الملابس في الحي الذي تسكن فيه، أو في المركز التجاري القريب من منزلك. في الواقع، ستساعدك هذه الوظيفة على اكتساب خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء والاتصالات، وكسب مبلغ من المال لسد نفقاتك اليومية.

5. نادل

يوجد العديد من المطاعم التي تبحث باستمرار عن نوادل. في الواقع، تعد هذه الوظيفة مناسبة لطلاب الجامعات، فهي تتيح لهم اكتساب العديد من المهارات التي يمكن استخدامها في الوظائف التي قد يشغلونها في المستقبل. قد تكون الرواتب منخفضة في هذا المجال، الا أن العمل في المطاعم هي تجربة رائعة وفريدة من نوعها ينبغي عليك خوضها.

6. مساعد إداري

إن العمل في مجال ادارة الأعمال في شركة محلية هو خبرة متميزة يمكن اضافتها على سيرتك الذاتية. قد يكون التنافس على هذه الوظيفة كبير، الا أنها تتطلب مهارات بسيطة قد تكون تمتلكها. يمكنك العمل في شركة مرتبطة بمجال دراستك وأو بالمجال الذي تود العمل فيه بعد تخرجك.

7. أمين صندوق

لا يجد العديد من الأشخاص هذه الوظيفة ممتعة، ولكنها ستساعدك على دفع تكاليف المواصلات والكتب الدراسية وفواتير هاتفك. في الواقع، إن العمل كأمين صندرق سيساعدك على صقل مهاراتك في ادارة النقد، وخدمة العملاء والتواصل مع الآخرين. ويتمتع طلاب الجامعات عادة بفرصة أكبر للحصول على هذه الوظيفة، ويمكنك بلا شك اضافة هذه الخبرة الى سيرتك الذاتية والبدء بالتقدم الى الوظائف الأخرى.

8. متدرب

قد تكون فرص التدريب غير مدفوعة الأجر الا أنها ستساعدك بشكل كبير على اكتساب خبرة، واقامة علاقات مهنية، والاستعداد للعمل بعد انهاء دراستك. وعادة ما يتمتع الخريجون الجدد الذين عملّوا كمتدّربين بميزة تنافسية.

بالتعاون مع Bayt.com

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