جنرال موتورز تكشف عن سيارتيها الجديدتين شفرولية بولت وبولت EUV

كشفت جنرال موتورز عن سيارتيها الجديدتين شفرولية بولت وبولت EUV.

تتميز السيارتان بأسلوب جريئ في تصميمها وتأتي بأسعار منافسة إضافة لمدى كهربائي ممتاز، وتعد بولت وبولت EUV أحد السيارات الكهربائية المهمة في مجموعة جنرال موتوز التي ستشمل أكثر من 30 سيارة جديدة في السنوات المقبلة. كجزء من التحديثات للسيارتين تأتي الواجهة الأمامية جديدة بالكامل وبمصابيح نهارية أنيقة مع شبك وهمي ذو مساحة واسعة.

حصلت المساحة الداخلية على حصتها من التحسينات من خلال عجلة قيادة جديدة ولوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصة وشاشة وسطية قياس 10 بوصة بتصميم عائم مع أزرار تحكم تقليدية.

تحمل السيارتان حزمة بطاريات ليثيوم أيون سعة 65 كيلوواط-ساعة ومحرك كهربائي ينتج 201 حصان و360 نيوتن-متر، وتتميز فئة EUV بتصميم أكبر ومساحات داخلية أوسع قليلاً مع حيز تخزين أفضل حجماً، ولكن جميع الفئات تأتي بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

ستطرح جنرال موتورز السيارتين للبيع بسعر منافس يبدأ من 31,995 دولار لبولت الأساسية ما يجعلها أوفر من سيارة العام الماضي بأكثر من 5,000 دولار، أما فئة EUV فستبدأ من 33,995 دولاراً ويمكن أن تصل لأكثر من 43,000 دولاراً بالتجهيزات الكاملة.