جنرال موتورز تكشف “Cadillac Lyriq" المنافسة لطراز “تسلا Y”

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت جنرال موتورز أنها تعيد هامر، وفي يوم الأربعاء، كشفت عن سيارة الدفع الرباعي المدمجة الكهربائية، منافسة لسيارة تسلا موديل Y.

يطلق عليها Cadillac Lyriq، وقد كشفت جنرال موتورز في نيسان / أبريل الماضي عن مزيد من التفاصيل، قبل وقت قصير من عرضها هامر الكهربائية في 20 مايو.

سيبدأ إنتاج السيارة في مصنع جنرال موتورز في ديترويت-هامترامك في خريف عام 2021.

إصداران جديدان من Chevy Bolt قادمان أيضا، الأول سوف تطلق في وقت لاحق هذا العام.

سيتم إطلاق نموذج Bolt EUV في صيف 2021، وسيشمل نظام القيادة غير اليدوي شبه المستقل Super Cruise.

حتى الآن، فقط طرز كاديلاك تقدم نظام مساعدة السائق، لكنه سيكون متاحا في 22 مركبة مختلفة بحلول عام 2023.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة، في حدث أعلن فيه عن Lyriq: “نريد أن يركب الجميع سيارات كهربائية ولدينا ما يلزم للقيام به”.

كما أعلنت جنرال موتورز عن منصة بطاريات Ultium الجديدة، وهي وحدات يمكن ترتيبها في تكوينات مختلفة على أساس السيارة.

تخطط جنرال موتورز للحصول على خيار طاقة يمنح السائقين ما يصل إلى 400 ميل مقابل رسوم، على غرار تحديث بطارية تسلا الجديد.