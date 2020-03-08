حمى الكورونا تعصف بمعارض سيارات عالمية... بعضها تأجل وأخرى لا تزال تكافح

ما إن تسارع انتشار فيروس كورونا حول العالم، مسجلا مزيدا من الإصابات والوفيات، حتى بدأ يتوالى إلغاء العديد من الفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض في مختلف القطاعات الاقتصادية والرياضية والدينية والاجتماعية وغيرها، منعا لتعزيز انتشار المرض وتلافيا لتحوّله إلى وباء.



وفي هذا السياق، أتى إعلان إلغاء العديد من المعارض الكبرى التي من بينها "معرض شنغهاي الدولي للسيارات" في الصين هذا العام، وكذلك معرض جنيف، فيما لا تزال معارض أُخرى قائمة في موعدها حتى الساعة ما لم يطرأ طارئ يعدّل برامجها.

لكن رغم إلغاء معرض جنيف الذي كان من المتوقع أن يزوره أكثر من 600 ألف شخص خلال 10 أيام، فإن الشركة المنظمة له "بال إكسبو" Palexpo لم تُلغ بعض الفعاليات المرتبطة به، إذ أقامت يوم الإثنين الماضي، احتفالا لإطلاق "أفضل سيارة أوروبية لهذه السنة" European Car of the Year، ونالت اللقب سيارة "بيجو 208" الجديدة، من دون حضور إعلامي أو جماهيري.

وتُعد هذه السيارة صغيرة جدا supermini في أوروبا، فالطراز 208 لطيف وظريف على الطريقة الفرنسية، مع قدرات على قيادة ديناميكية، وهو مُتاح ليس فقط بالبنزين أو محرك الديزل، بل أيضا بمحرك كهربائي يعمل بالبطارية.

وقد اختارته لجنة تحكيم مؤلفة من 58 صحافيا أوروبيا، من بين سبعة متسابقين بلغوا المرحلة النهائية، من بينهم "تسلا موديل 3" Tesla Model 3، و"تايكان" Taycan الكهربائية من "بورشه" Porsche، ورباعي الدفع من "فورد" Ford، و"بوما" Puma، علما أنه لا يجب أن تأتي السيارات المرشحة من أوروبا كي تشارك في المنافسة، إنما يجب أن تكون متاحة للشراء في خمس دول أوروبية على الأقل.



في غضون ذلك، يؤكد منظمو "معرض نيويورك الدولي للسيارات" الذي لا يزال مُقرّرا افتتاحه في 8 إبريل/نيسان المقبل في "مركز جايكوب ك. جافيتس للمؤتمرات"، و"معرض ديترويت" المزمع في يونيو/حزيران، أنهم يمضون قُدُما في عمليات التحضير للحدثين العالميين، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، التي نقلت بيانا صادرا عن منظمي معرض نيويورك قالوا فيه إنهم يركزون على التنظيف المُشدّد للمناطق "عالية اللمس" في مركز المؤتمرات.



كما يخططون لإبقاء فريق من المسعفين في الموقع، وحتى الآن، لا يزال مقررا عقد 18 مؤتمرا صحافيا خلال الأيام المخصصة للإعلام. ومن المقرر أن يستضيف معرض نيويورك حفلًا آخر، هو نهائيات "الجوائز العالمية للسيارات 2020".



وفي حين أن الجائزة الأوروبية غالبا ما تُعد واحدة من أكثر الجوائز تمييزا، بحسب "نيويورك تايمز"، فإن الصحف ومواقع المدوّنات والمجلات تمنح مجموعة من الجوائز وألقاب مثل "العشر الأوائل" 10 Best.



ومن بين السيارات العشر المرشحة للجائزة العالمية: VW Golf وMazda3 وMazda CX-30 وKia Telluride وHyundai Sonata. وسيختار الحكام أيضا أفضل سيارة في 4 فئات أخرى، هي: السيارات الحضرية، الفاخرة، ذات الأداء العالي، وأفضل تصميم.