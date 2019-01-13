جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية إلى 45 مليار دولار خلال العامين القادمين

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا.

وقال منصور إبراهيم آل محمود للصحفيين إن الصندوق يتطلع إلى موازنة الاستثمارات بحيث يقترب مستوى الاستثمارات الأمريكية من نظيرتها الأوروبية.

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