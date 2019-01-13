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جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية إلى 45 مليار دولار خلال العامين القادمين

جهاز قطر للاستثمار يستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية إلى 45 مليار دولار خلال العامين القادمين
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