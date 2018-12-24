تعرف على Pigzbe… جهاز يساعد الأطفال على تطوير عادات مالية جيدة والتعامل بالعملات الرقمية

Pigzbe جهاز يساعد الأطفال على تطوير عادات مالية جيدة والتعامل بالعملات الرقمية

Pigzbe هو جهاز ذكي (جدا) يعلم الأطفال فوق الـ6 سنوات قيمة المال في العالم الرقمي، وهو واحد من أول المنتجات العائلية التي بنيت باستخدام blockchain.

يعيش أطفال اليوم في عالم مالي سريع التغير، حيث إن النقود الرقمية، والمدفوعات غير التلامسية، وعمليات الشراء داخل التطبيق، و cryptocurrency هي كل الأشياء التي يحتاج إلى المساعدة لفهمها، فمن الصعب التعامل مع المال إذا كنت لا تستطيع لمس الأوراق أو الشعور بالعملات.

وقال مطورو الجهاز أنهم أرادوا إيجاد طريقة لجعل الأموال الرقمية مادية، بحيث يمكن للأطفال لمسها واللعب بها، بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع العملات المعدنية في بنوكنا.

يتكون Pigzbe من أربعة عناصر متصلة، وهي جهاز Pigzbe، وتطبيق مرافق، والعملة الرقمية المشفرة Wollo، الصديقة للأسرة، والتي تعلم الأطفال كيفية حفظ المال والميزانية وإدارة الأموال الرقمية، بالإضافة إلى بطاقة الدفع العائلية.

جهاز Pigzbe، متاح للدعم على kickstarter، ويسعى مطوروه للحصول على التبرعات الضرورية للمرور بمنتجهم إلى مرحلة الإنتاج.

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