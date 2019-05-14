جواز السفر الإماراتي يواصل تعزيز صدارته بدخوله 171 دولة بدون تأشيرة

واصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في سباق القمة على مستوى جوازات السفر العالمية في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 171 دولة من دون تأشيرة مسبقة (116 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) بفارق 4 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر ألمانيا وأسبانيا وفنلدا ولوكسمبورغ التي تسمح بدخول 167 دولة.

ووفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية فإن الجواز الإماراتي بوصوله إلى إعفاءات 171 دولة حول العالم من التأشيرة كان آخرها منغوليا وجنوب السودان وسورينام، لم يعد أمامه إلا 27 دولة فقط لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة.

وبحسب المؤشر العالمي يتربع حاليا على المركز الثالث الذي يسمح بدخول 166 دولة، جوازات سفر 10 دول وهي: الدنمارك، السويد، ايطاليا، سنغافورة، هولندا، النمسا،البرتغال، سويسرا، كوريا الجنوبية، آيرلندا، بينما تحتل جوازات 7 دول المركز الرابع في المؤشر ودخول 165 دولة من دون تأشيرة مسبقة وهي: فرنسا، بلجيكا، اليونان، مالطا،النرويج، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تستقر جوازات كل من ليتوانيا وايسلنداوالمملكة المتحدة وكندا في المركز الخامس بدخول 164 دولة من دون تأشيرة مسبقة.