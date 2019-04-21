ماكنزي أند كومباني: الإمارات ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم

صنفت «ماكنزي أند كومباني» الأمريكية للاستشارات المهنية، اقتصاد الإمارات ضمن 20 اقتصاداً متقدماً حول العالم، وذلك استناداً إلى قدرتها على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، والحفاظ عليه لعدة سنوات متتالية، لافتة إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول خلال الــ 40 سنة الأخيرة، بلغ 3.5 %.

وضمت قائمة «ماكنزي» للاقتصادات الــ 20 الأكثر تقدماً على مستوى العالم، الاقتصاد السعودي أيضاً، وأما باقي الاقتصادات على القائمة، فهي لدول: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت الشركة الأمريكية، الإمارات، أيضاً، ضمن الدول فائقة الأداء في مجال المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المحلية على صدارة السوق، واقتناص حصة سوقية أكبر. ومن أبرز الدول التي جاءت مع الإمارات، ضمن هذه القائمة: الصين، الهند، إندونيسيا، تايلاند، ألمانيا، فنلندا وفرنسا.

كما اختارت أيضاً اقتصاد الدولة ضمن الاقتصادات فائقة الأداء في تعدد قطاعات المنافسة بين كبريات الشركات داخل الأسواق المحلية.