جوجل تختبر خيار تصفية نتائج البحث حسب التاريخ

تختبر جوجل خيار تصفية نتائج البحث حسب تواريخ محددة من داخل مربع البحث على الهاتف المحمول والويب مباشرةً، وقبل هذا التغيير، كان على مستخدمي Google استخدام قائمة منسدلة على سطح المكتب لتصفية النتائج حسب التاريخ، وكان لدى مستخدمي الأجهزة المحمولة عناصر تحكم أقل فائدة، مثل القدرة على فرز نتائج “آخر 24 ساعة” و “الأسبوع السابق”.

وكجزء من التجربة الجديدة، تقدم جوجل أوامر “قبل” و”بعد” التي يمكن استخدامها بشكل فردي أو مجتمعة، لإحضار التواريخ المخصصة إلى مربع البحث، ولاستعارة مثال جوجل، فإن كتابة “avenger endgame after: 2019-04-01” سيعود نتائج الفيلم بعد ذلك التاريخ.

وتضيف جوجل أنها تعمل على تحديد خيار “الترتيب حسب التاريخ”، باستثناء البحث في الأخبار بسبب قلة الاستخدام، ويخفي أيضًا تواريخ نشر صفحات نتائج البحث، على الرغم من أن هذا لا يزال قيد الدراسة، ولن يتم تطبيقه على علامة تبويب الأخبار.

وتقول جوجل: إن السبب في عدم وجود معيار للتواريخ على شبكة الإنترنت، أنه من خلال الاعتماد على التخمين، فإنها تخاطر بنشر تواريخ غير دقيقة، والميزات الجديدة متوفرة في النسخة التجريبية الآن، وسيتم طرحها على نطاق واسع قريبًا.

جدير بالذكر أن معظم تغييرات Google الأخيرة حدثت خارج محرك بحث الشركة، فقد مر Gmail بتغييرات كبيرة في الأشهر الأخيرة، مع اختفاء البريد الوارد المفضل، وإضافة ميزات رئيسية مثل صفحات مراسلة AMP وجدولة البريد الإلكتروني.

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