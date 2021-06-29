جوجل تطرح ميزة جديدة لتقليل الشائعات والأخبار المضللة

تحاول شركة جوجل دائماً مساعدة المستخدم لإيجاد أفضل سبل البحث، وكذلك وجود المعلومات الحقيقية غير المبالغ فيها والخالية من الشائعات .



وآخر ما صرحت به جوجل بخصوص هذا المجال في الآونة الأخيرة، هو إضافة ميزة جديدة تنبه المستخدم بخصوص الإشاعات والأخبار المضللة.

هذه الميزة تزيد من مصداقية الموقع، وتمنح الأشخاص مزيدًا من المعلومات حول سياق الأحداث العاجلة أو الشائعة عبر الإنترنت مثل تطور القصص الإخبارية، بالإضافة لمساعدة المستخدمين في "معرفة القراءة والكتابة بالبحث"، أو لفهم سياق أفضل لما يبحثون عنه.



مبدأ عمل الميزة الجديدة من جوجل

تعمل هذه الميزة على تحذير المستخدم، بأن النتائج التي تظهر لهم في حال كان الموضوع جديد تتغير بسرعة، وأحيانا تحتاج بعض الوقت لإضافة النتائج بواسطة مصادر موثوقة.



بدأت الشركة في اختبار هذه الميزة منذ حوالي أسبوع تقريباً وكان صاحب هذه الفكرة باحث بمرصد ستانفورد للإنترنت "رينيه ديريستا"، الذي وصفها بأنها "خطوة إيجابية". حيث تقوم هذه الميزة بإظهار إشعار في نسبة مئوية صغيرة من عمليات البحث، والتي تميل إلى تحديث موضوعات شائعة.

وكانت شركة جوجل في السابق لا تقوم بحذف شيء إلا في الحالات الاستثنائية القصوى من باب احترام حرية التعبير عن الرأي. لكن خلال جائحة "كوفيد-19" والانتخابات الأميركية لعام 2020، اضطرت جوجل إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة كإزالة الحسابات التي تنشر المعلومات المضللة.

لذلك أصبحت جوجل الآن تعرض معلومات أكثر صلة وموثوقية عند إجراء الشخص بحث معين، وهذا الإشعار لا ينص على أن ما تراه في نتائج البحث صحيح أو خاطئ، ولكن "هذا وضع متغير وقد تظهر المزيد من المعلومات لاحقًا".

وكانت جوجل في السابق تتعرض لانتقادات، لأنها سمحت للمصادر غير الموثوقة ونظريات المؤامرة، بالوصول إلى قمة نتائج البحث.

وأثارت هذه الميزة العديد من التساؤلات، حيث لم توضح جوجل ما هي طبيعة المصادر الموثوق بها، كذلك عدد المصادر الموثوقة التي تحتاج إلى تقييمها قبل أن يفقد موضوع الأخبار الرائج المشكوك فيه التصنيف.