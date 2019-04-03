جوجل تغلق بشكل رسمي شبكتها الاجتماعية “Google+”

أوقفت جوجل إنشاء حسابات جديدة على شبكتها الاجتماعية “Google+”، في فبراير، وسوف تبدأ في حذف الحسابات اليوم.

وفقًا لـ Google، سيستغرق الأمر حذف شهرين من محتوى Google+ بالكامل، مما يعني أنه ربما لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إليه خلال هذا الوقت.

وسيعمل تسجيل الدخول إلى + Google على خدمات أخرى، ولكن ستكون قادرًا على تسجيل الدخول باستخدام حسابك في Google.

تم اتخاذ قرار إنهاء Google+ بعد اكتشاف خطإ في الشبكة، أدى إلى الكشف عن البيانات الشخصية لما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولم تكشف Google عنها للجمهور إلا بعد ذلك بكثير، وبعد فترة وجيزة، اكتشف أن خطأ أمان آخر كشف البيانات الشخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم.

ولكن Google+ التي تم إطلاقها عام 2011، فشلت في اكتساب قوة جذب كبيرة (وفقًا لمعايير Google، على الأقل) وأصبحت مهددة من قبل شبكات أخرى وأهمها فيسبوك.

أنشأ النطاق الواسع لـ Google قاعدة مستخدم كبيرة لـ Google+، ولكن المستخدمين ببساطة لم يستخدموا الشبكة الاجتماعية كثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، أثار اندماج Google + مع خدمات Google الأخرى، مثل YouTube، ردود فعل سلبية من المستخدمين، كما تم تقسيم بعض ميزاته، مثل الصور و Hangouts، وتحويلها إلى خدمات منفصلة، ولكن الشبكة الاجتماعية نفسها كانت قد ماتت فعليًا في عام 2015.

وَوِفقا لموقع “ماشابل”، سيتم الاحتفاظ بمعظم المحتوى على Google+ للأجيال القادمة، وذلك بفضل جهود فريق الأرشيف، لكن الشبكة أصبحت رسميًا “ميتة”.

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