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جوجل تقطع خدماتها عن الهواتف القديمة خلال ساعات

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:55
جوجل تقطع خدماتها عن الهواتف القديمة خلال ساعات
إيقاف جوجل خدماتها عن الهواتف القديمة للمستخدمين 
أبرز العناوين
ساعات قليلة تفصل جوجل عن قطع خدماتها عن الهواتف القديمة للمستخدمين، والتي تتمثل في الخرائط واليوتيوب والـ جي ميل. 

ساعات قليلة تفصل جوجل عن قطع خدماتها عن الهواتف القديمة للمستخدمين، والتي تتمثل في الخرائط واليوتيوب والـ جي ميل. 

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إيقاف جوجل خدماتها عن الهواتف القديمة للمستخدمين 

تهدف جوجل إلى إيقاف خدماتها عن الهواتف القديمة للأسباب التالية: 

  • يعتبر إيقاف جوجل خدماتها عن الهواتف القديمة من الجهود المستمرة لعملاق التكنولوجيا في المحافظة على على أمن وأمان الأجهزة ومستخدمي تلك الأجهزة. 
  • في إيقاف جوجل خدماتها عن الهواتف القديمة تعمل على حماية الأجهزة من التطفل أو التجسس عليها . 
  • تعتزم جوجل إيقاف خدماتها عن الهواتف القديمة التي تحمل إصدار قبل أندرويد 11
  • في إيقاف جوجل خدماتها عن الهواتف القديمة تعتزم تضخيم عمليات البحث العالمي، و زيادة خدماتها. 
    جوجل تقطع خدماتها عن الهواتف القديمة خلال ساعات


خدمات جديدة من جوجل 

  • أضافت شركة جوجل  خدمة دردشة جديدة ،خدمة مطورة من “Chat HangOuts”. 
  •  أطالت  شركة جوجل في خدماتها الجديدة مدة دردشة الفيديو، فوصلت المدة إلى عشرة دقائق، وذلك لمناقشة التفاصيل اللازمة بين أفراد مجموعة العمل بالدردشة. 


وتعتزم شركة جوجل شراء مبنى إداري في في ولاية مانهاتن الأمريكية بهدف توسيع سيطرتها التكنولوجية مقابل 2.1 مليار دولار.  


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