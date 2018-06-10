شاهد: ملاعب مونديال روسيا المجهزة لكأس العالم (فيديو)

ملاعب مونديال روسيا

أيام معدودة ويبدأ العرس الكروي في روسيا، حيث سيحتضن 12 ملعبا في 11 مدينة، الحدث المنتظر إبتداءا من مدينة سان بطرسبرغ، حيث لا تغيب الشمس في بعض أيام الصيف، مرورا بالعاصمة موسكو وصولا إلى سوتشي ذو المناخ الشبه استوائي على ساحل البحر الأسود.

التقرير التالي لصحيفة دويتش فيليه الألمانية يأخذنا في جولة على ملاعب المونديال:



المصدر: سنيار



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