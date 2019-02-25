شاهد: جولة لسيارات فيراري في أبوظبي (صور)

تجمع حوالي 100 من مالكي سيارات فيراري من مختلف الموديلات التي أنتجتها أشهر شركات تصنيع السيارات الفائقة في إيطاليا في أبوظبي للمشاركة في حدث لم يسبق له مثيل من قبل في الشرق الأوسط.

كان العرض، الذي أطلق عليه اسم “فيراري كافالكلاد”، جزءاً من جولة استغرقت خمسة أيام في جميع أنحاء الإمارات، وقد عقدت سابقا فقط في ايطاليا واليابان والولايات المتحدة، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال”.

ولوح المتفرجون في المكان بالأعلام وهتفوا لسيارات فيراري وهي تتجه ببطء أكثر نحو المتنزه الترفيهي.

وقام سائقون بجولة في أنحاء أبوظبي قبل زيارة عالم فيراري، لذلك حظي المتفرجون في شوارع العاصمة بفرصة النظر إلى السيارات الكلاسيكية عن كثب.