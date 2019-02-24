نيسان تدمج تقنيات التنقل الذكي الخاصة بها في طراز التيما 2019

أطلقت نيسان سيارتها “التيما 2019” في الإمارات هذا الأسبوع، وهي ترسي معياراً جديداً من حيث التصميم ومتعة القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

وتقدم السيارة أسلوباً متميزاً، وتصميمات داخلية راقية، ومحركين جديدين، وخصائص متطورة ضمن نهج “نيسان للتنقل الذكي”، وتطرح سيارة “نيسان ألتيما 2019” بسعة محرك 2.5 لتر خلال شهر فبراير في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم طرح “ألتيما” بسعة محرك 2.0 لتر بالمنطقة خلال الصيف.

وكانت الجيل السادس من سيارة “ألتيما”، الأفضل مبيعاً ضمن سيارات السيدان من “نيسان”، قد ظهر للمرة الأولى عالمياً من خلال “معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018″، والذي تزامن مع عرض “نيسان” لسيارة “فورمولا إي” للسباقات في أمريكا الشمالية للمرة الأولى.

تعتبر ألتيما واحدة من أفضل الموديلات في الإمارات العربية المتحدة، وكشف يورجن شميتز، المدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، شهد الجيل الأخير من “ألتيما” نموًا سنويًا بنسبة 30٪ مع 46٪ من مبيعات التجزئة.

وتضم أبرز ميزات الرفاهية والراحة في التصميم الداخلي للسيارة مقاعد مطوّرة ذات دعامات إضافية توفر مستوى أفضل من الدعم والتماسك. كما تضم السيارة أنظمة Apple CarPlay™، وAndroid Auto™، وشاشة ملوّنة متعددة اللمس قياس 8 بوصات، وهي القدرات التي تضمن تجربة ترفيه شاملة داخل السيارة، مع المحافظة على مستوى تحكم سلس أثناء القيادة.

وتم دمج أحدث التقنيات كمعيار يميّز سيارة “ألتيما 2019” في إطار نهج “نيسان للتنقل الذكي”. وتشتمل هذه التقنيات على كلٍ من خاصية التنبيه باقتراب مركبة أخرى والتي تساعد للسائق استشعار جميع المركبات من حوله عند الرجوع للخلف. وعند استشعار جسم ما، يقوم النظام بإشعار السائق من خلال تنبيهات صوتية وبصرية. كما تتيح السيارة مراقبة آمنة للطريق من الأمام والجوانب والخلف من خلال تقنيات تدخّل، وهي: مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند استشعار المشاة، والتنبيه عند الخروج عن مسار الطريق (LDW)، والتنبيه بالنقطة العمياء من خلال نظام راداري، والتنبيه باقتراب مركبة أخرى عند الخروج من المواقف (RCTA)، والمساعدة بالضوء المرتفع (HBA).

وتأتي سيارة “ألتيما 2019” بمحركين جديدين، حيث تضم السيارة محركاً من 4 أسطوانات متوازية سعة 2.5 لتر طراز DOHC يعمل بنظام الحقن المباشر، وهو الخيار القياسي في سيارة “ألتيما 2019”. ولا تقتصر مزايا هذا المحرك على قوة الأحصنة وعزم السيارة فحسب، بل إنه يضم عدداً من التحسينات فيما يتعلق بانخفاض الصوت والضجيج الذي يحدثه داخل المقصورة، إلى جانب الميزات المحسّنة الخاصة بكلٍ من استهلاك الوقود والانبعاثات الأكثر نظافة.

ومن المقرر أن يتم طرح “ألتيما 2019” بعددٍ من الإصدارات المتنوعة، وهي: S وSV وSL بسعة محرك 2.5L، والإصدارين SV وSL بسعة محرك 2.0L Turbo. كما سيتم فتح باب الحجوزات للإصدار 2.0L VC-Turbo في وقت مبكر من صيف 2019.

وسوف تُطرح سيارة “نيسان ألتيما 2019” الجديدة كلياً للبيع بدءاً من شهر فبراير 2019، بسعر يبدأ من 84 ألف درهم إماراتي.

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