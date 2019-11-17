جيتس يزيح بيزوس من صدارة أغنياء العالم بثروة 110 مليارات دولار

أزاح بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، أمس، منافسه القوي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من صدارة قائمة أثرياء العالم، وفقا لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات.

وهذه هي المرة الأولى منذ عامين التي يستعيد فيها جيتس لقب «أغنى رجل في العالم»، إذ بلغ إجمالي ثروته 110 مليارات دولار، فيما بلغ صافي ثروة بيزوس 108.7 مليار دولار.

وأرجعت «بلومبيرج» تصدُّر جيتس إلى صفقة بين «مايكروسوفت» و«البنتاجون» التي أُعلن عنها في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتخزين البيانات، قيمتها عشرة مليارات دولار، وأدى هذا الإعلان إلى انخفاض سهم «أمازون» بنحو 2 في المائة، في مقابل ارتفاع حصص «مايكروسوفت»، بنسبة 4 في المائة.

وتمكن جيتس من الوصول إلى هذا المركز بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت 48 في المائة تقريبا العام الجاري.

وتقدم جيتس (64 عاما) على بيزوس (55 عاما) في قائمة أغنياء العالم لفترة وجيزة خلال الشهر الماضي، بعد أن سجلت «أمازون» أول انخفاض في أرباحها منذ عامين.

ويتم تحديث مؤشر أغنياء العالم، الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص، كل يوم تداول بعد إغلاق الأسواق الأمريكية.

ويحتل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو المرتبة الثالثة في قائمة أغنياء العالم بثروة 102.7 مليار دولار.

وعدّت الوكالة أنه لولا الطلاق الذي وقع بين بيزوس وزوجته السابقة ماكينزي (49 عاما)، لظل بيزوس على رأس قمة أثرياء العالم.

وكانت محكمة أمريكية قد أقرت اتفاقا لتسوية طلاق بيزوس من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاما، ما مهد الطريق أمام حصولها على أسهم في «أمازون» بقيمة 38.3 مليار دولار.

وكان جيتس قد شارك أخيرا أفكاره حول ضريبة الثروة التي اقترحها بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، وأيضا السيناتور إليزابيث وارن، وقال جيتس إنه دفع بالفعل أكثر من عشرة مليارات دولار ضرائب.





