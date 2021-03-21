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جيلي تعتزم إطلاق علامة Zeekr الفرعية الفاخرة لمنافسة تيسلا

منشور 21 آذار / مارس 2021 - 08:18
جيلي تعتزم إطلاق علامة Zeekr الفرعية الفاخرة لمنافسة تيسلا
العلامة الفرعية الجديدة من جيلي ستدعى باسم Zeekr، وستكون متميزة بالتقنيات العالية من تطوير شركة Lingling Technologies التابعة لمجموعة جيلي
أبرز العناوين
تعمل جيلي على إنشاء علامة تجارية جديدة لتنافس العلامات الفاخرة مثل تيسلا ومرسيدس.

تعمل جيلي على إنشاء علامة تجارية جديدة لتنافس العلامات الفاخرة مثل تيسلا ومرسيدس.

يعتقد أن العلامة الفرعية الجديدة من جيلي ستدعى باسم Zeekr، وستكون متميزة بالتقنيات العالية من تطوير شركة Lingling Technologies التابعة لمجموعة جيلي، وستأتي Zeekr بتقنيات ومحركات كهربائية منذ إطلاقها الأول لتنافس السيارات الكهربائية الفاخرة.

من غير المؤكد حتى اللحظة كيف ستدير جيلي العلامات التابعة مع هذه الإضافة خاصة مع وجود علامة فولفو ضمن المجموعة والتي تعتبر أيضاً علامة فاخرة مع تركيز الأخيرة الواضح على التقنيات الكهربائية.

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Via SyndiGate.info


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