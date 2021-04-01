جينيسيس تعرض سيارة كهربائية فاخرة بمفهوم جديد

كشفت جينيسيس؛ العلامة التجارية الفاخرة المستقلة من هيونداي موتور، أمس الأربعاء النقاب عن سيارة بمفهوم كهربائي متطور، قبل إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل اسمها في وقت لاحق من العام.

كُشف النقاب عن سيارة جينيسيس إكس، في فعالية رقمية إلى جانب ظهورها في حدث حي في لوس أنجلوس، وهي "سيارة جران توريزمو كوبيه" Gran Turismo coupe عالية الأداء المزودة ببابين، وخامس سيارة بمفهوم جديد تطلقها العلامة التجارية، وفقا لهيونداي موتور.

وقالت الشركة إن مفهوم الإضاءة ثنائي الخط، المطبق في جميع أنحاء السيارة من الداخل والخارج، يعكس لغة تصميم سيارات جينيسيس الكهربائية المستقبلية.

وأضافت الشركة أن الاسم "جينيسيس إكس" يتكون من كلمة "جينيسيس" وحرف "إكس" الذي يشير إلى "بطل خفي".

وليس من المعروف بعد ما إذا كانت أحدث سيارات العلامة التجارية ستدخل مرحلة الإنتاج بالطريقة التي تظهر بها.

وقالت الشركة إن جينيسيس تخطط لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل خلال العام الجاري، وستزود خط إنتاجها تدريجيا بسيارات عديمة الانبعاثات في المستقبل كجزء من خطة التحول إلى السيارات الكهربائية.