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السعودية تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018

السعودية تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018
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