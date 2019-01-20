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التبادل التجاري بين الإمارات والهند قد يرتفع إلى 100 مليار دولار في 2020

التبادل التجاري بين الإمارات والهند قد يرتفع إلى 100 مليار دولار في 2020
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