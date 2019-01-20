التبادل التجاري بين الإمارات والهند قد يرتفع إلى 100 مليار دولار في 2020

استقبل رئيس وزراء الهند ناريندار مودي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على هامش ترأس معاليه لوفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الدورة التاسعة لقمة «غوجارات الحيوية 2019» في الهند.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في كافة القطاعات، وتدعيم العلاقات الراسخة وأواصر الصداقة بين الإمارات والهند.

وقال معالي ثاني الزيودي، في كلمة دولة الإمارات خلال افتتاح القمة، إن مشاركة وفد الدولة في قمة غوجارات 2019 تأتي لإيجاد وبناء مراحل جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين، إلى ذلك تستهدف الدورة التاسعة من «قمة غوجارات الحيوية 2019» طرح نقاشات اقتصادية عدة حول الفرص الاستثمارية في الهند وحول الأجندات الدولية الحالية، ومنها الثورة الصناعية الرابعة وفرص الشراكات وتعزيز التنسيق العالمي الاقتصادي، وتقام على هامش القمة مجموعة من المنتديات التي تتناول جوانب ونقاشات اقتصادية عدة.

وخلال ندوة «الإمارات - الهند» قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة، إن الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة بقيمة يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2020.

وأشار معاليه إلى أن تجربة الإمارات ذات خصوصية، ففي الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى مركز إقليمي للاستثمار وللشركات والمؤسسات العالمية تم التركيز على دعم ريادة الأعمال، ما ساهم في تحولها إلى حاضنة عالمية لحركة ريادة الأعمال والاستثمار الشاب وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2019، صعدت الإمارات 10 مراكز لتحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من أصل 190 دولة في سهولة ونمو ممارسة أنشطة الأعمال، وذكر التقرير أن الإمارات هي الدولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال.

وحول حركة الاستثمار بين الإمارات والهند، قال معالي الدكتور الزيودي، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند تبلغ 8 مليارات دولار، ما يجعل الإمارات في المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين في الهند من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتركز أغلب الاستثمارات الإماراتية في الهند على قطاعات الخدمات والطاقة والإنشاءات والنقل الجوي والضيافة والفندقة.

وأضاف: «بحسب تقرير هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الإمارات ما يزيد على 6.5 مليار دولار، وهناك استثمارات تبلغ 5.5 مليار دولار بين العامين 2016-2017 في القطاع العقاري في دبي وحده».

وافتتح معالي الوزير الزيودي، على هامش المشاركة في الدورة التاسعة من قمة غوجارات الحيوية، جناح الإمارات في معرض التجارة العالمي المقام على هاش القمة، برفقة الدكتور أحمد البنا سفير الدولة في الهند.وأجرى معاليه عدة لقاءات ثنائية استهدفت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارات والهند، ومنها لقاء معالي فيجاي روباني رئيس وزراء ولاية غوجارات.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات قد ينمو بنسبة 4% في 2019

اقتصاد الإمارات لأعلى مستوى في 3 سنوات بسبب النفط وإكسبو 2020













