حجم تدفقات رؤوس الأموال إلى العملات المشفرة تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار في الربع الأول 2021

أظهرت بيانات من شركة CoinShares لإدرة الأصول الرقمية أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا لعام، مما يعكس اهتماما متناميا من المؤسسات الاستثمارية.

وأشارت البيانات إلى المستوى القياسي السابق للتدفقات إلى العملات المشفرة بلغ 3.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يرفع إجمالي التدفقات للعام 2020 بكامله إلى 6.7 مليار دولار.

وتلقت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، معظم التدفقات حتى الآن هذا العام وبلغت 3.3 مليار دولار في حين جاءت ايثيريوم في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 731 مليون دولار.

وسجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 61 ألفا و781 دولارا السبت الماضي، لكنها هبطت منذ ذلك الحين مع تعزيز المستثمرين مكاسبهم ووسط خطط للهند لحظر العملات المشفرة.

وسجلت العملة الرقمية اليوم 55 ألفا و415 دولارا.

وأظهر بيانات كوين شيرز أن الأصول المشفرة تحت الإدارة قفزت أيضا إلى ذورة عند 55.8 مليار دولار، ارتفاعا من 47.6 مليار دولار العام الماضي.