حركة التجارة الإلكترونية قد تنمو في السعودية خلال شهر رمضان

فترة بعد أخرى وكما هو الحال مع أي موسم تشهد حركة التجارة الإلكترونية بعض التغيرات، إلا أن شهر رمضان المبارك له طابع خاص من هذا الجانب حيث تنشط خلاله حركة التجارة الإلكترونية بشكل كبير، فقد توقعت شركة كريتيو لتكنولوجيا التسويق التجاري، في تقريرها أن تشهد حركة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص العام نموا ملحوظا في فترة شهر رمضان المبارك وقبله بعدة أيام بينما تتوقع أيضا أن تقل معدلات التسوق تدريجيا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لحرص المتسوقين على التركيز على الاحتفال بفعاليات العيد.

وأشار التقرير إلى أن شهر رمضان الكريم يؤثر في الأنماط الشرائية والاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى ما اعتاد عليه المتسوقون من حيث تبادل الهدايا خلال عيد الفطر المبارك، وكشف تقرير العام الماضي أن 61 في المائة من المستهلكين في السعودية يعتزمون شراء هدايا خلال هذه الفترة.

وفي العام الماضي ارتفع معدل مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 106 في المائة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم؛ وانخفض معدل الأنشطة الاستهلاكية بنهاية الشهر الكريم، حيث انخفضت المبيعات وأعداد الزيارات عبر الإنترنت بنسبة 55 في المائة، إلا أن ذلك سرعان ما لحقه انتعاش في حركة المبيعات خلال الأسبوعين التاليين.

وأوضح التقرير أن مواقع السفر والرحلات شهدت طفرة متنامية خلال شهر رمضان الكريم في منطقة الشرق الأوسط ويتواصل هذا الزخم المتنامي حتى الأسابيع التي تقترب من عيد الفطر بنسبة 51 في المائة، وبينما ينخفض معدل الزيارات عبر الإنترنت خلال عيد الفطر المبارك، إلا أنه يشهد نموا مرتفعا بواقع 105 في المائة بزيادة قدرها 63 في المائة على صعيد الحجوزات في الأيام التالية، وهذا يوضح أن المسافرين يقومون بالتخطيط لرحلاتهم خلال شهر رمضان المبارك، لكن كثيرا منهم يقومون بإتمام عمليات الحجز بعد انتهاء الشهر الكريم.

وكشفت نتائج التقرير أن استخدام الهواتف الذكية يعد جزءا لا يتجزأ من مبيعات التجزئة وحجوزات السفر خلال شهر رمضان الكريم؛ كما تظهر زيادة حصة الهاتف المحمول الأسبوعية على صعيد المبيعات بنسبة 17 في المائة خلال عيد الفطر مقابل 13.1 في المائة في الأسبوع الثاني من رمضان الماضي، بينما ارتفع معدل حجوزات السفر عبر الهاتف المحمول بنسبة 47 في المائة خلال عيد الفطر المبارك، ونما معدل المبيعات من خلال التطبيقات أيضا بنسبة 79 في المائة، ما يشير إلى أن المستهلكين قد يميلون إلى إتمام عملية الشراء من خلال استخدام التطبيقات عندما تتوافر تجارب تسوق سهلة ومريحة.

ويذكر أن التقرير بني على تحليل اتجاهات أكثر من 9,4 مليون معاملة تسوق بالتجزئة، وأكثر من 22.3 مليون حجز سفر عبر أجهزة سطح المكتب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومبيعات الأجهزة المحمولة المبيعات عبر مواقع الويب والتطبيقات المحمولة، سواء على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.