كيف تكتشف تعقب مواقع التواصل ومحركات البحث لبياناتك؟

وأطلقت شركة "في بي إن مونيتور" أداة "Who’s watching you" أو "من يتابعك"، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".

