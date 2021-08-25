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حريق منصة بيميكس النفطية سيصعب بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 05:43
حريق منصة بيميكس النفطية سيصعب بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة
والحريق الذي شب في المنصة البحرية هو أحد أسوأ الحوادث التي عانتها بيميكس تحت الإدارة الحالية.
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ويأتي تحذير فيتش في أعقاب الحريق الذي وقع يوم الأحد على منصة رئيسية بجنوب خليج المكسيك، وهي جزء من أكبر حقل نفطي منتج لبيميكس.

أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في بيان الثلاثاء 24 أغسطس إن حريقًا نشب في منصة نفطية بحرية تابعة لشركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة "بيميكس" قد يبطئ معدل نمو إنتاج البلاد من الخام.

وذكرت الوكالة أن الحريق أودى بحياة خمسة أشخاص.

ويأتي تحذير فيتش في أعقاب الحريق الذي وقع يوم الأحد على منصة رئيسية بجنوب خليج المكسيك، وهي جزء من أكبر حقل نفطي منتج لبيميكس.

وقالت فيتش في بيانها "تسارع معدل انخفاض الإنتاج في الحقول الأقدم سيجعل من الصعب تحقيق المستويات المستهدفة للإنتاج".

وتسعى بيميكس لزيادة إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا من الإنتاج الحالي البالغ حوالي 1.7 مليون برميل يوميا.

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حريق منصة بيميكس النفطية

قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) المكسيكية أوكتافيو روميرو إن حريق نشب يوم الأحد على منصة نفطية بحرية بينما كانت أطقم من الفنيين تنفذ أعمال صيانة على المنصة.

وأضاف رومير أمس الاثنين إن المنصة ما زالت خارج التشغيل مع فقدان حوالي 421 ألف برميل يوميا من النفط وتوقف 125 بئرا عن العمل.

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شركة بيميكس المثقلة بالديون لها سجل طويل في حوادث السلامة وقتل عشرات الأشخص في حوادث كبيرة في السابق.

والحريق الذي شب في المنصة البحرية هو أحد أسوأ الحوادث التي عانتها بيميكس تحت الإدارة الحالية.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيالمكسيكالنفط

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