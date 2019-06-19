حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية تقفز بـ 68 % منذ مطلع العام

قفزت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية منذ بداية 2019 حتى الأسبوع المنتهي في 13 حزيران (يونيو) الجاري إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 6.87 في المائة بقيمة 145.2 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية 2.12 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 22 أسبوعا متتالية "نحو خمسة أشهر"، بقيمة إجمالية 40.54 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ22 الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ97.8 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 57.3 مليار ريال.

وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 58.6 مليار ريال في آخر 22 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 67.6 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 14.8 في المائة ومؤشر "تاسي" بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وسجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 7.2 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 30 أيار (مايو) الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 29.7 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 22.5 مليار ريال، بالتزامن مع ترقية السوق لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI في هذا الأسبوع.

ترقية فوتسي

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا إلى 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:20 مساء، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساء وتنتهي الساعة 3:40 مساء، وذلك فقط للخميس 20 حزيران (يونيو) الجاري. ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل FTSE Russell الإثنين المقبل، بحسب أسعار الإغلاق ليوم غد، حيث إن المرحلة الثالثة ستمثل 25 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل.

وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام لمؤشر فوتسي راسل يكون قد تم ضم 50 في المائة من وزن السوق السعودية، فيما يتبقى 50 في المائة أخرى ستتم على مرحلتين مقبلتين.