حقائق قد تجهلها عن فرانسواز بيتنكور مايرز حفيدة مؤسس لوريال

يصادف يوم السبت 10 يوليو عيد ميلاد سيدة الأعمال المليارديرية فرانسوا بيتنكور مايرز، حفيدة مؤسس لوريال، وهي أغنى امرأة في العالم.

وهنا نذكر معلومات لم تكن تعرفها عن فرانسوا بيتنكور مايرز :

ولادة فرانسواز بيتنكور مايرز :

هي حفيدة مؤسس لوريال، فرنسية الجنسية، وأغنى امرأة في العالم. ولدت في 10 يوليو عام 1953، وتبلغ من العمر 68 عاماً، هي الابنة الوحيدة ووريثة ليليان بيتنكور.

زواج فرانسواز بيتنكور مايرز:

متزوجه من جان فيكتور مايرز وهو حفيد حاخام قتل في أوشفيتز. لديهما ولدان، وتعيش العائلة في باريس.

المهن والمناصب التي تشغلها فرانسواز بيتنكور مايرز :

1. عضو في مجلس إدارة شركة لوريال منذ عام 1997.

2. حلت على قائمة المليارديرات بعد وفاة والدتها، ليليان بيتنكور، في سبتمبر 2017 عن عمر يناهز 94 عاماً، حيث كانت ليليان فى القائمة كل عام منذ أن نشرت "فوربس"، أول قائمة مليارديرات فى العالم فى عام 1987.

3. هي رئيسة مؤسسة Bettencourt للأسرة ومؤسسة Bettencourt Schueller وهي مؤسسة للصالح العام، مبدئها الاعتماد على الهبات من عائلة مؤسسيها، كانت تمتلك أصولًا بقيمة 683 مليون دولار في نهاية عام 2010.

4.كانت في بدايتها أكاديمية، ألفت العديد من الكتب عن العلاقات اليهودية المسيحية و الميثولوجيا اليونانية، وأيضًا نشرت مؤلفات عن الأساطير اليونانية والعلاقات اليهودية المسيحية.

5. بيتنكورت مايرز هي رئيسة المؤسسة الخيرية التي أنشأتها عائلتها، والتي تعمل على تشجيع التقدم الفرنسي في العلوم والآداب.

6. بدأت العمل في شركة "لوريال"، عندما كان عمرها 15 عاما فقط، كمساعدة تلصق بطاقات البيانات على زجاجات الشامبو، ثم تدرجت في المناصب على مر السنين.

ثروة فرانسواز بيتينكور مايرز :

1. تصدرت المرتبة الأولى على قوائم مجلة فوربس لعام 2021، حيث جاء تصنيف وريثة "لوريال" باعتبارها أغنى امرأة فى العالم بثروة تبلغ 73.6 مليار دولار بعد أن تفوقت على أليس والتون.

2. تمتلك مع أسرتها 33 في المئة من شركة لوريال الفرنسية.

الأحداث المثيرة للجدل في عائلة فرانسواز بيتينكور مايرز:

1. زواج فرانسواز وجان فيكتور خلق فضيحة للعائلة، حيث اتهم جدها يوجين شويلر بالتعاون مع النظام النازي.



2. في عام 2008، اتهمت فرانسواز بيتانكور مايرز المصور الفوتوغرافي فرانسوا ماري بانييه باستغلال ما اعتبرته ضعف والدتها التي تبلغ 87 من العمر حينئذ للحصول على هبات مختلفة بقيمة اجمالية تساوي حوالي مليار يورو، لتأخذ القضية أبعاد سياسية وأصبحت القضية معروفة في جميع أنحاء فرنسا باسم "قضية Bettencourt".



3. نشب نزاع طويل بينها وبين والدتها في عام 2007، حيث رفعت فرانسواز دعوة قضائية، ادعت فيها بأن لديها مخاوف من تعرض أمها لاستغلال من المحيطين بها وسط تدهور حالتها الصحية. لكن السيدتين توصلتا إلى مصالحة قبل وفاة الأم بسنة واحدة.

أهم النصائح التي قدمتها فرانسواز بيتنكور مايرز:

1- أعرف قيمة وقتك: ترى فرانسواز بيتنكور مايرز أن الوقت أعظم مورد وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن العودة إليه.. لا بد من إعطاء الأولوية لحياتك وعملك بطريقة تتماشى مع ما تقدره أكثر.

2- كن فضوليا: "التمسك بما تعرفه" هي مدرسة فكرية صارمة في العديد من دوائر ريادة الأعمال. بعد أن عاشت ذلك لسنوات عديدة ، أصبحت فرانسواز بيتنكور مايرز تؤمن بالعكس، من خلال الحفاظ على عقلية متفتحة للأفكار الجديدة.



3- السيطرة على أفكارك: معظم دروس فرانسواز بيتنكور مايرز جاءت من حالات الفشل والنكسات والهزائم. على الرغم من أنها مؤلمة، إلا أنها طورت الوعي الذاتي لفرانسواز. بالمقابل،تعتقد فرانسواز بيتنكور مايرز بأن الغموض قد يؤدي إلى تضييق نطاق التفكير ووجهات النظر وبالتالي تفوت على الأشخاص العديد من الفرص الواعدة.

وآخر معلومة عن فرانسواز بيتنكور مايرز قد تثير استغراب الجميع أن وريثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل لا تهتم بمظهرها الخارجي فهي تهتم بالجوهر أكثر من أي شيء آخر وفق تقارير لصحف أجنبية.