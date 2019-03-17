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في مصر... مغتربون يخسرون المليارات والخرابات من نصيبهم

في مصر... مغتربون يخسرون المليارات والخرابات من نصيبهم
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