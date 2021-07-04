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حيازة الإمارات من الذهب تنمو بـ 75% في نهاية أبريل

منشور 04 تمّوز / يوليو 2021 - 07:08
حيازة الإمارات من الذهب تنمو بـ 75% في نهاية أبريل
زادت حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 55.4 طناً بنهاية أبريل الماضي، مقابل 31.73 طناً في الشهر ذاته من 2020.
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أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفاع حيازة الإمارات من الذهب بنحو 75 % أو ما يعادل 23.69 طناً في أبريل 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفاع حيازة الإمارات من الذهب بنحو 75 % أو ما يعادل 23.69 طناً في أبريل 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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وزادت حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 55.4 طناً بنهاية أبريل الماضي، مقابل 31.73 طناً في الشهر ذاته من 2020.

وأفادت البيانات، بأن الإمارات شغلت المركز الـ 49 عالمياً، بين 100 دولة، في حجم حيازتها من الذهب حتى نهاية أبريل 2021.

وبحسب البيانات تعادل احتياطات الإمارات من المعدن الأصفر 3.1 % من إجمالي الاحتياطات الدولية. يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي، باع كل ملكيته من المعدن الأصفر في عام 2007، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب عام 2015 إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية، وفي مقدمها الدولار وغيره من العملات.

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Via SyndiGate.info


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