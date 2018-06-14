تعرف على حيلة بسيطة لتحصل على أمتعتك بسرعة في المطار

عادة ما يتم تحميل الحقائب من الأمام إلى الخلف، فالحقائب التي يتم تسليمها أولاً تصبح في الخلف، وتلك التي يتم تسليمها لاحقاً، توضع في الأمام

في الكثير من الأحيان يواجه المسافر جواً العديد من المشكلات والتحديات التي قد تفسد عليه متعة رحلته، وخاصة إن كان مسافراً بهدف السياحة والاستجمام.

ومن بين المشكلات التي قد تواجه المسافر أثناء سفره، تأخر استلام حقائبه لدى وصوله إلى وجهته، ما قد يضطره لتكبد عناء الانتظار بعد رحلة طويلة شاقة.

ويتساءل الكثير من المسافرين عن السبل التي يمكن للمرء عبرها أن يحصل على حقائبه بأسرع وقت لدى وصوله إلى وجهته، وتجنب فترات الانتظار الطويلة. الإجابة كانت لدى أحد العاملين في مجال الأمتعة والحقائب في أحد المطارات الأمريكية.

قال توماس لو سيوتو، الذي يعمل في مطار محلي أمريكي، بأن الطريقة المثلى لتجنب تأخر وصول الأمتعة في المطار هي التأخر في تسليم الحقائب ليتم تخزينها في مقصورة الأمتعة فوق الحقائب الأخرى، وإخراجها أولاً عند الوصول، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

وأضاف توماس “عادة ما يتم تحميل الحقائب من الأمام إلى الخلف، فالحقائب التي يتم تسليمها أولاً تصبح في الخلف، وتلك التي يتم تسليمها لاحقاً، توضع في الأمام، فإذا كنت لا ترغب بالانتظار طويلاً، ما عليك إلا التأخر في تسيلم حقائبك”.

المصدر: سنيار



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