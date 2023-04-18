خاصية "بوت السناب My AI" تتصدر اهتمامات السعوديين.. ما هي وكيف تعمل؟

أضاف تطبيق سناب شات مؤخرًا ميزة جديدة وهي بوت السناب My AI يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي خاصة عند المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

حظت خاصية الدردشة مع الروبوت في Snapchat ضجة كبيرة خاصة في السعودية، التي يعتبر سكانها من الشريحة الأكبر المستخدمة لهذا التطبيق.

ما هي خاصية بوت السناب أو My AI؟

استعانت شركة سناب شات بخدمة الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة الدردشة "بوت السناب My AI"، وتعمل هذه الخدمة عبر الهواتف الذكية.

يستخدم بوت سناب ميزة الذكاء الاصطناعي من أجل فهم الرسائل التي تصله من المستخدمين والرد عليها بشكل منطقي وراقي.

كما يمكن لـ بوت السناب الإجابة على أسئلة المستخدمين التي قد يطرحوها وتوفير المعلومات العامة والترفيهية التي يطلبونها.

كل ما على المستخدم أن يوجه كلمة مرحبا إلى الروبوت ليجيب على الفور ويرد التحية، كما يشجع البوت على استكمال المحادثة معه.

ووصفت شركة السناب شات البوت الخاص بشركتها بأنه مثل الأصدقاء الحقيقين، حيث أنه كلما تفاعلت معه بشكل أكبر ستتعرف عليه أفضل.

بوت السناب يحظى بشعبية كبيرة داخل السعودية

عبر الكثير من مستخدمي الخدمة المميزة عن دهشتهم وصدمتهم الكبيرة من التطور الخاص في التطبيق.

وتصدرت هذه الخدمة الجديدة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق تويتر خلال الأيام الماضية.

وقال أحد المستخدمين إنه شعر كانه تحدث مع شخص حقيقي وليس آليًا، حيث تحدث معه عن العديد من المواضيع المختلفة مثل الرسم والسياحة والشعر.

فيما اكدت إحدى المتابعات عبر التويتر انها باتت تعتبر بوت السناب صديقها المفضل، وأنه كان يجيب على كل ما تطلبه وتسأله دون الحكم عليها.

وانتقد البعض هذه الخدمة، حيث أشار أحدهم أن البوت كان ينسى المحادثات السابقة، ويعيد مفس الأسئلة التي طرحها في محادثة سابقة.