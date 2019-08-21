خبراء: الوقت الحالي هو أفضل الأوقات للاستثمار في عقارات دبي

أكد خبراء عقاريون، أن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات للاستثمار في عقارات دبي. وقال نيك جراسيك مدير عام شركة «بي اتش» للعقارات، إن الأسعار في القطاع العقاري في دبي تشهد استقراراً واضحاً، وهو ما يمثل عنصر جذب كبيراً للكثير من المستثمرين إلى السوق.

وأضاف، أن المستثمرين الباحثين عن عقارات مميزة عندما يصلون إلى قرار الشراء، فإن ذلك يأتي بعد بحث مطول وتمحيص شديد ينتهي بهم في الغالب إلى التوجه لشراء عقارات في دبي، لأنها الأفضل والأنسب في الوقت الحالي.

ويشير إلى أنه على عكس ما يرى البعض، فإن استقرار الأسعار أمر جيد بالنسبة لكل من المشتري والمستأجر على حد سواء، فالمشتري يمكنه الحصول على عائد جيد من وراء استثماره، وبالنسبة للمستأجر فيستفيد من انخفاض كلفة الاستئجار.

وأوضح أن استقرار الأسعار في سوق عقارات دبي أدى إلى مزيد من الحراك، حيث أصبح المستثمرون والمشترون والمستأجرون يتحركون بحرية أكبر، وأصبح لديهم مساحة أكبر وقدرة أعلى على الشراء و الاستئجار أكثر مما كان عليه الحال سابقاً.

وقد اتضح هذا الاتجاه في سوق الشراء والاستئجار. ورغم أن المستثمرين قد يحصلون على قيمة أقل من الإيجارات، فإنها تبقى استثماراً جيداً، حيث يبلغ العائد نحو 6% من الاستثمار العقاري في دبي، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2-3% في الأسواق العقارية البارزة الأخرى حول العالم.

كذلك فإنك لو بعت عقارك بسعر أقل، فسيمكنك شراء عقار آخر بتكلفة موازية. لكن عموماً، فإن الاستثمار في السوق العقارية في دبي يبقى مربحاً في كل الأحوال.