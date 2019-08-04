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عقارات دبي تسجل أفضل أداء منذ 2017

منشور 04 آب / أغسطس 2019 - 10:11
إمارة دبي
إمارة دبي
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سجلت صفقات بيع العقارات، سواءً الجاهزة أو تحت الإنشاء، في دبي الشهر الماضي أعلى رقم لها منذ عام 2017

سجلت صفقات بيع العقارات، سواءً الجاهزة أو تحت الإنشاء، في دبي الشهر الماضي أعلى رقم لها منذ عام 2017، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن شركة «ريدن- جي سي بي» المتخصصة في المعلومات العقارية بدبي، فقد بلغ عدد صفقات بيع الوحدات العقارية الجاهزة في يوليو الماضي في دبي 1698 وحدة، مسجلة أعلى رقم مبيعات لها في شهر واحد منذ مارس 2017، فيما بلغ عدد صفقات بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء في دبي 2274 صفقة خلال الشهر نفسه، فيما يعد أعلى رقم مبيعات منذ ديسمبر 2017.

وأفادت بيانات «ريدن- جي سي بي» أيضاً بأن إجمالي رقم صفقات بيع الوحدات العقارية الجاهزة وتحت الإنشاء في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 سجل ارتفاعاً بنسبة 13%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

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Via SyndiGate.info


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