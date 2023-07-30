خبر سيء لعشاق الشوكولاته.. سعر مضاعف وحجم أقل في 2024

كشفت وكالة بلومبيرغ العالمية في تقرير حديث لها أنباء عن ارتفاع أسعار الشوكولاته للعام المقبل 2024، وعن أسباب الزيادة قالت الوكالة إن ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو إلى أعلى مستويات، بسبب تعثر الإنتاج في غرب إفريقيا.

ارتفاع أسعار الشوكولاته في 2024

ومن المعروف ان إفريقيا هي منطقة أساسية لإنتاج ما يقارب ثلثي محصول الكاكاو حول العالم، إلا ان الامطار الغزيرة في هذا العام تسببت بتدمر المحاصيل، مما أثار حالة من الخوف بتأثر الإمدادات.

وتحدث رئيس شركة غانا لتسويق الكاكاو في المملكة المتحدة السيد محمد أبو بكر عن هذا الأمر، قائلًا إن المصانع تبذل كل جهدها من أجل الوصول إلى كميات كافية لإنتاج الشوكولاته.

وعلى صعيد متصل حذرت بعض الشركات المصنعة للشوكولاته مثل "Spruengli AG" و"Hershey Co" إنه من غير الممكن استبعاد الزيادات في الأسعار، وقد يضطر المستهلك إلى تحمل كافة التكاليف العالية.

من جانبه كشف السيد بول جولز محلل ؤون حبوب الكاكاو في شركة رابوبنك إن بعض شركات الشوكلاته قامت بتصنيع ألواح شوكلاته بحجم أصغر وسعر أعلى.

وقال خبراء إنه من المتوقع ان يتقلص إنتاج ساحل العاج الذي يعتبر واحد من اكبر منتجي الكاكاو في العالم بنحو الخمس وفي غانا أيضًا التي تعتبر ثاني أكبر منتج للكاكاو مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج إلى دون المتوسط.

ومن المتوقع أن يزيد التغير المناخي من الضرر في الإنناج، لا سيما مع معاناة المزارعين من فيروس البرعم المتضخم الذي من الممكن أن يقتل الأشجار في فترة قصيرة.