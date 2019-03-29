استيقظ عند البوابة خدمة جديدة لمطار دبي

دخل مطار دبي الدولي، الذي أحدث طفرةً في عالم الابتكار، في شراكةٍ مع فندق دبي الدولي لجعل تجربة السفر مع الأطفال أسهل بكثير وأكثر متعةً وتشويقًا بتوفير خدمة الإقامة الليلية داخل المطار، بحيث تحتاج الأسرة إلى الاستيقاظ قبل موعد المغادرة بدقائق معدودة.

وتعني هذه الخدمة الجديدة التي أطلق عليها (استيقظ عند البوابة) والتي تبلغ تكلفتها 350 درهماً فقط، تعني أن الأسرة لن تحتاج بعد اليوم إلى القدوم إلى المطار مبكراً، بل يمكنها القدوم في الليلة السابقة للسفر. وتتيح هذه الباقة الخاصة، المثالية لرحلات الصباح الباكر، لأسرة مكونة من أربعة أشخاص تسجيل الدخول في المبنى3 في الليلة السابقة لرحلتهم والمرور عبر نقاط التفتيش ثم التوجّه إلى صالات المغادرة استعداداً لبدء عطلة خالية تماماً من الضغوط، فبمجرد تسجيل الدخول بالفندق يصبح المطار منطقة ألعاب للاستكشاف واللعب وتناول الطعام، ثم يمكن للأسرة أن تنعم بنوم صحي لتستيقظ في الصباح في حالة من النشاط والاستعداد قبل موعد المغادرة فقط بدقائق معدودة، مما يشكل بداية مُثلى لعطلة سعيدة في حين أن التكلفة البسيطة لهذه الخدمة الجديدة تجعلها أكثر من مجرد رفاهية.

وذكر ماثيو هوروبين، مدير العلامة التجارية في مطارات دبي: «إذا سألت أي أسرة عن السفر مع الأطفال فسيقولون لك إنه من الضروري التأكد من وجود متّسع من الوقت»، وأضاف: «وإذا سألت أي طفل فسيقول لك إن السباحة أو القفز فوق (الترامبولين) في منطقة ألعاب الأطفال وتناول العشاء في مطعم والمبيت في فندق، يشعره أن العطلة قد بدأت بالفعل».

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