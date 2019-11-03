خدمة Apple TV+ تصل الإمارات رسمياً

أطلقت شركة Apple يوم الجمعة رسميًا خدمة التلفزيون المتميزة الجديدة، مما مهد الطريق لمعركة جديدة في الفضاء الرقمي تستمر في الانتشار بين المستخدمين الذين يبحثون عن الترفيه أينما كانوا.

وتهدف خدمة AppleTV + إلى تحدي اللاعبين المعروفين في هذه الصناعة بمحتواها الأصلي بدعم من أكبر الأسماء في صناعة الترفيه، بما في ذلك المشاهير جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون وستيف كاريل وجيسون موموا وأوبرا وينفري، بالإضافة إلى المخرج ستيفن سبيلبرج.

وتواصل التكنولوجيا الرائدة جهودها لتنويع اعتمادها على جهاز iPhone الرائد. وفي نتائجها المالية للربع الرابع من هذا الأسبوع، واصلت شركة Apple تحقيق النجاح في فئات أخرى، وأبرزها الملحقات والخدمات.

وقال إيدي كيو، نائب الرئيس الأول لبرامج وخدمات الإنترنت في شركة آبل “يمكن للجمهور في أكثر من 100 دولة الاستمتاع الآن بـ Apple TV + مع مجموعة كاملة من العروض والأفلام القوية من أعظم رواة القصص اليوم”.

الخدمة متوفرة داخل تطبيق Apple TV على أجهزة iPhone و iPad و Apple TV 4K و Apple TV HD و Apple TV من الجيل الثالث (الجيل الثالث) و iPod touch و Mac. والحد الأدنى لمتطلبات البرنامج هو iOS 12.3 و tvOS 12.3 و macOS Catalina.

وأصبح بإمكان أكثر من 100 دولة ومنطقة، بما في ذلك الإمارات الوصول إلى Apple TV +، والذي يعرض برامج وأفلام وثائقية أصلية جديدة وحصرية.

وستتقاضى آبل 19.99 درهم فقط شهريًا – وهذا بعد فترة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد عند التسجيل – وهي رسوم أقل مما تتفاضاه شركة Netflix الرائدة في مجال الصناعة، والتي تبدأ أسعارها من 29 درهم. أما أمازون برايم فيديو فتتقاضى 16 درهم شهرياً.

ولفترة محدودة، سيتم منح العملاء الذين يشترون أجهزة iPhone أو iPad أو Apple TV أو Mac أو iPod touch الجديدة اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في Apple TV +، وسيحصل مشتركو خطة الطلاب في Apple Music أيضًا على حرية الوصول إلى Apple TV + لفترة محدودة، بحسب خليج تايمز.