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خرائط Google تسمح استخدام وضع 'التصفح الخفي' لمستخدمي iPhone

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:06
خرائط Google تسمح استخدام وضع 'التصفح الخفي' لمستخدمي iPhone
سيتمكن المستخدمون من اختيار مقدار المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها حول الأماكن التي بحثوا عنها أو انتقلوا إليها
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لتشغيل وضع التصفح المتخفي، ما عليك سوى النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق لتبديل الوضع وإيقافه.

بدءا من الاثنين القادم، سيسمح تطبيق التنقل من Google لمستخدمي iPhone باستخدام نفس وضع التصفح المتخفي من تصفح الويب في Chrome لإيقاف تشغيل تتبع النشاط على خرائط Google.

وقد تم إطلاق الميزة في أكتوبر لمستخدمي Android.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار مقدار المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها حول الأماكن التي بحثوا عنها أو انتقلوا إليها.

لتشغيل وضع التصفح المتخفي، ما عليك سوى النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق لتبديل الوضع وإيقافه.

كشفت Google لأول مرة عن إعداد الخصوصية في مايو بمؤتمر Google I / O.

ستؤدى ميزة التصفح الخفي من “غوغل” إلى إيقاف العديد من نقاط جمع البيانات، بما في ذلك سجل البحث وسجل المواقع، وأثناء تنشيط الوضع، لن يستخدم التطبيق بيانات الشخص لتخصيص أي إعدادات في التطبيق أيضا.

يتوفّر خيار التصفّح الخفي في متصفّحات الويب، مما يسمح للمستخدمين بالبحث على ما يحلو لهم ومشاهدته، وهو آمن من خلال عدم إظهار سجل البحث، كما يحول دون حفظ ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع وغير ذلك، بدوره وفّرت غوغل وضع التصفّح الخفي في خدمتها يوتيوب الصيف الماضي، والآن تفعل الشيء نفسه مع خرائطها.

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Via SyndiGate.info


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