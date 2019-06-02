خرائط Google توفر خدمة مؤشرات السرعة في مزيد من البلدان

بدأت Google في طرح مؤشرات السرعة والحد الأقصى للسرعة في خرائط Google، وقد أصبحت هذه الميزة متوفرة في 40 دولة على الأقل حول العالم، وفقا لـ TechCrunch.

الفكرة بسيطة جدا: إذا كنت تقود على طريق مع فتح خرائط Google، فسوف يعرض الحد الأقصى للسرعة في زاوية من الشاشة، وسيُعلمك أيضا بموعد ظهور كاميرا مراقبة السرعة، وفقا لما أبلغ عنه مستخدمو Android.

ففي عام 2013 قامت جوجل بشراء خدمة الخرائط والملاحة Waze، وتوقع الكثيرين أن بعض الميزات الرئيسية في Waze سوف تشق طريقها نحو خرائط جوجل، ومع ذلك فقد أكدت الشركة أن فريقي عمل الخدمتين سيعملان بشكل منفصل، ولكن مع مرور الأيام أصبحنا نرى بعض الاندماج، ولاشك عندما يتعلق الأمر بميزة التنبيهات عند المرور بكاميرا السرعة في Waze، حيث بعد الانتظار بدأ بعض المستخدمين في يناير الماضي من رؤية هذه الميزة على خرائط قوقل.

والآن يتم نشرها بشكل عالمي، وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد من جوجل حول هذا الأمر، أفادت الكثير من التقارير أن تنبيهات كاميرا السرعة موجودة حاليًا في “المملكة العربية السعودية، الأردن، فلسطين، أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك وفنلندا واليونان والمجر والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وهولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”، على الأقل لبعض المستخدمين.

وقد صرح متحدث باسم Google لـ Mashable بأن خرائط جوجل بدأت أيضا في عرض حدود السرعة أثناء القيادة في الدنمارك وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.