خسائر أوبر تنخفض خلال الربع الرابع من عامها المالي

أعلنت شركة Uber عن أرباح متباينة للربع الرابع من عام 2020 الأربعاء 10 فبراير، متجاوزة التوقعات بشأن خسارة السهم، لكنها قاصرة في الإيرادات، وفقًا لتقديرات رفينيتيف.

طوال عام 2020، بلغت الخسائر الصافية لشركة Uber نحو 6.77 مليار دولار، أي بتحسن بنسبة 20% تقريبًا من خسارة مذهلة بلغت 8.51 مليار دولار في عام 2019.

وبلغت خسارة السهم نحو 54 سنتًا مقابل التوقعات بـ 56 سنتًا .

في حين وصلت الإيرادات إلى 3.17 مليار دولار مقابل توقعات بـ 3.58 مليار دولار.

بشكل عام، خسرت الشركة 968 مليون دولار خلال الربع، وهو تحسن عن العام الماضي عندما بلغت خسائرها 1.1 مليار دولار.