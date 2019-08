"كريم" توسع نطاق خدمة توصيل الطعام Careem NOW وتطلقها رسمياً في عمّان

وسعت شركة "كريم"، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، نطاق خدمتها في مجال الدعم اللوجيستي، خدمة توصيل الطعام Careem NOW، مطلقة إياها رسمياً في الأردن وذلك ابتداءً من مدينة عمّان، ومستهدفة شمول وضم معظم المطاعم العاملة في الأردن لمنصتها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتعد خدمة Careem NOW، التي تقدمها "كريم" في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، خطوة توسعية جديدة تنفذها الشركة لتعزيز حضورها وتنويع أعمالها وخدماتها التي تضعها بين يدي مستخدمي تطبيقها وإثرائها، بما لا يقتصر على خدمات نقل الركاب الآمن وفقاً لمفهوم النقل التشاركي فقط، بل بما يمتد أيضاً ليشمل تقديم خدمات توصيل الطعام.

وسيتمكن أكثر من مليون مستخدم لتطبيق "كريم" في عمّان من تسجيل الدخول الفوري إلى تطبيق Careem NOW باستخدام بياناتهم التعريفية المسجلة على تطبيق "كريم" الأساسي لنقل الركاب، كما سيتم ربط بيانات بطاقاتهم الائتمانية وأية عناوين مسجلة ومستخدمة مسبقاً ضمن تطبيق "كريم" تلقائياً بتطبيق Careem NOW. ويتميز تطبيق Careem NOW بالعديد من الميزات التي يعتبر من أهمها سهولة الاستخدام والسرعة في التوصيل، وتوفر امكانية تتبع حالة الطلب حتى وصوله في الوقت الفعلي وبالاعتماد على خريطة تفاعلي، فضلاً عن توفر ميزة إعادة الطلب التي تمكن المستخدمين من تكرار الطلبات السابقة بنقرة واحدة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال المدير الإداري لـمنصة Careem NOW، أديب وارسي: "أصبح بإمكان أهالي مدينة عمّان الآن الاستمتاع بنفس خدمة Careem NOW التي تم إطلاقها سابقاً بنجاح في دبي والسعودية. كذلك، ستوفر هذه الخدمة المزيد من فرص الدخل المرنة في قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل الذي سيشهد بدوره مزيداً من الارتقاء نظراً للاعتماد في عمليات الخدمة على التكنولوجيا وعلى التطبيقات الذكية التي لا تزال نسبة الاعتماد عليها متواضعة؛ إذْ أن 15% من شركات توصيل الطعام في المنطقة فقط تستخدم هذه التطبيقات الذكية في عملها. ومع مزايا الخدمة وآلية تشغيلها واستخدامها السهلة والعصرية، سيكون بإمكان مستخدمي تطبيقCareem NOW الطلب من قائمة واسعة من المطاعم العاملة في العاصمة الأردنية عمّان بسهولة واستلام طلباتهم بسرعة، حيث يتم توصيل الطلب من الباب إلى الباب."

وأضاف وارسي قائلاً: "جاءت هذه الخطوة لتلبية حاجة الناس للحصول على خدمة توصيل طعام أدق وأكثر سلاسة من أي وقت مضى. وحيث أن مفهوم الطلب بالاعتماد على التواصل مع المطعم بالطريقة التقليدية عبر الهاتف وإضاعة الوقت في سرد قائمة المأكولات المطلوبة التي قد لا تكون مكتوبة في قائمة الطعام بالشكل الصحيح في العديد من الأحيان، بات من الماضي؛ إذ أن التوجه الحالي يتمثل بتوظيف التكنولوجيا في جميع القطاعات بما فيها قطاع توصيل الطعام، وذلك استجابةً لتوجه الأجيال الشابة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في شتى مجالات الحياة، فقد جاءت خدمتنا Careem NOW لتتماشى مع هذا التوجه ولتلبي الاحتياجات المتزايدة في مجال توصيل الطعام الذي تفيد عدة دراسات بأنه يشهد نمواً متزايداً عبر التطبيقات الذكية في الولايات المتحدة الأميركية وبمعدل ثلاثة أضعاف طلب الطعام من المطعم بالطريقة التقليدية، وهذا ما يحدث الآن في منطقتنا."

ومن جانبها، قالت المديرة التجارية لمنصة Careem NOW في الاردن، فرح عودة: "لقد حققنا نجاحاً ملحوظاً من خلال تقديم خدمة توصيل الطرود Careem Box في عمّان التي أطلقناها مطلع العام الحالي، ونحن مستمرون بجهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا التي تسهل حياة الناس والاستمرار في توفير المزيد من الفرص المدرة للدخل الإضافي لشبكة كباتن "كريم"، وذلك من خلال إطلاق خدمات جديدة لا تقتصر فقط على خدمات نقل الركاب، بل تشمل خدمات أخرى في مجالات أخرى كخدمة توصيل الطعام .Careem NOW"

ومن الجدير بالذكر بأن تطبيق Careem NOW يعمل على ربط المستخدمين بالمطاعم القريبة منهم، ويقدم مجموعات مختارة من المطاعم، كما يقدّم خيارات عديدة كخيار إعادة الطلب بسلاسة ويسر، وخيارات بحث غنية ومتنوعة لترضي جميع الأذواق، عدا عن إمكانية فرز المطاعم بناءً على نوع المطبخ، والمتطلبات الغذائية الخاصة بالمستخدم، والأطباق الموصى بها، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الطلبات في الوقت الفعلي، وإمكانية التواصل بسهولة مع مركز خدمة العملاء الخاص بـ "كريم" والذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع توصيل الطعام في البلدان التي تستهدفها Careem NOW مع توقعات بتسجيله حوالي 25 مليار دولار بحلول عام 2022. ويوجد حالياً أكثر من 33 مليون عميل يستخدمون تطبيق "كريم"، وهو ما سيسهم في تسريع انتشار خدمة توصيل الطعام Careem NOW وتوسعها وتنميتها بسرعة ملحوظة لتلبي حجم الطلب في السوق.