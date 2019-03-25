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الحرب تكبد الاقتصاد اليمني خسائر تصل إلى 50 مليار دولار

الحرب تكبد الاقتصاد اليمني خسائر تصل إلى 50 مليار دولار
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