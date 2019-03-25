الحرب تكبد الاقتصاد اليمني خسائر تصل إلى 50 مليار دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، الأحد، إن الاقتصاد اليمني خسر نحو خمسين مليار دولار، بسبب الحرب التي اندلعت مطلع 2015.

جاء ذلك خلال حديثه في ورشة بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد، لمناقشة مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 -2020.

وشاركت في الورشة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن انتونيا كالفو، وممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومانحون آخرون، وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأضاف العوج أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج.



وأشار إلى أن "تراجع الإنتاج تسبب في فقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78 في المائة من السكان، كما يعاني حوالي 60 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد.

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