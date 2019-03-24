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"بوينج" تخسر 40 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ حادث الطائرة الإثيوبية

"بوينج" تخسر 40 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ حادث الطائرة الإثيوبية
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