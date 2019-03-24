"بوينج" تخسر 40 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ حادث الطائرة الإثيوبية

خسرت أسهم شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات نحو 18% تقريبا من قيمته خلال شهر مارس الجاري لتنخفض بذلك القيمة السوقية للشركة بأكثر من 40 مليار دولار منذ وقوع حادث تحطم طائرتها "ماكس737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وتأتي هذه الخسائر النادرة الحدوث للشركة رغم الأرباح الجيدة التي حققتها العام الماضي كما قفزت مبيعاتها لأكثر من 100 مليار دولار في 2018.

وتقع "بوينج" حاليا في بؤرة عاصفة دولية بعد حادثتين قاتلتين وقعا خلال 5 أشهر لطائراتها 737 Max والتي تمثل العمود الفقري لـ"بوينج" وجزء مهم من أسطول الشركة إلا أن هذه الطائرة تم إيقافها على مستوى العالم، بل وأصبحت الشركة موضوع تحقيق جنائي أمريكي بشأن شهادات وتسويق هذه الطائرة، فيما تقول "بوينغ" إن ستنتهي قربيا من إصلاح البرنامج الذي يحتمل أن يكون هو سبب المشكلة إلا أنه لا يبدو أن لهذه المشكلة نهاية سهلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دينيس مويلنبورج في خطاب عام هذا الأسبوع إن السلامة هي مصدر قلق رئيسي في "بوينغ" وضمان السفر الآمن والموثوق به على طائراتنا هو قيمة دائمة والتزامنا المطلق للجميع".

وتحطمت في 10 مارس الجاري إحدى طائرات بوينج 737 ماكس بعد وقت قصير من إقلاعها في إثيوبيا مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الذي كانوا على متنها جاء ذلك عقب تحطم طائرة 737 ماكس في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.

وبدأت الدول وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم في وقف تحليق طائرة 737 ماكس حتى تظهر تفاصيل وافقة حول ما حدث على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية. وتوقفت كل الطلبيات الجديدة لشراء طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا لدى "بوينغ" في جميع أنحاء العالم.

وتشير تقارير مبكرة إلى أن كلا الحادثين مرتبطان بميزة برمجية لم يتم إيصالها إلى الطيارين بشكل كاف فيما قال مسؤولون الخميس إن شركة بوينغ ستقوم بتحديث تدريب الطيارين. وأصبحت شركة الطيران النرويجية أول شركة طيران تعلن أنها ستطلب من "بوينغ" دفع رسوم مقابل وقت الرحلات التي تم وقفها ومن المتوقع أن تحذو شركات الطيران الأخرى حذوها.

وتعد شركة الخطوط الجوية الإندونيسية جارودا أول شركة طيران تلغي مجموعة من الطلبيات لطائرة 737 كحد أقصى فيما قال معظم عملاء خطوط الطيران الرئيسية في "بوينغ" الذين اتصلت بهم CNN الجمعة إما أنهم ليس لديهم خطط لتغيير طلباتهم، أو أنه من السابق لأوانه التعليق على خططهم.

وقال كريس هيجنز المحلل لدى Morningstar إنه من المقرر أن تقوم "بوينغ" بتسليم آلاف طائرات 737 ماكس لكن إذا قام أي من عملاء الشركة الكبار مثل ساوثويست أو ريان اير بخطوة مماثلة فإن ذلك فقد يتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للتوقعات المالية لـ"بوينغ".

وقالت مصادر لشبكة CNN الأربعاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والقسم الجنائي بوزارة العدل يقودان تحقيقًا في شهادة "ماكس 737" وطرق التسويق لها.

وأضافت المصادر أن المحققين الجنائيين طلبوا معلومات من شركة بوينغ حول إجراءات السلامة وإصدار الشهادات، بما في ذلك أدلة التدريب للطيارين، إلى جانب كيفية تسويق الشركة للطائرة الجديدة.

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