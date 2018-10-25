دبي تتصدر الشرق الأوسط في توفير الوظائف خلال النصف الأول من العام الجاري

تصدرت دبي منطقة الشرق الوسط وأفريقيا في توفير الوظائف في النصف الأول من العام الجاري

كشف تقرير حديث عن ارتفاع إجمالي أجور ورواتب العاملين «تعويضات المشتغلين» في الدولة إلى 458.39 مليار درهم في 2017، بزيادة 3.7% مقارنة بنحو 442 مليار درهم في 2016.

وأضاف تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعنوان «تقديرات الحسابات القومية 2010-2017»، تصاعد إجمالي الرواتب والأجور 61.3% خلال السنوات الثماني الماضية من 284.2 مليار درهم عام 2010 إلى 458.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

من جهة أخرى تصدرت دبي منطقة الشرق الوسط وأفريقيا في توفير الوظائف في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما ذكرته مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (اف دي أي) التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز. ووفرت دبي 3461 وظيفة في الفترة من يناير إلى آخر يونيو العام الجاري، متفوقة على جميع مدن المنطقة.

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